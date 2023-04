Jennifer Aniston é a estrela de uma das comédias lançadas recentemente pela Netflix. Ela e Adam Sandler protagonizam “Mistério no Mediterrâneo 2” e, enquanto os dois investigadores trapalhões na ficção formam um casal apaixonado, na vida realm a dupla mantém uma amizade de mais de 30 anos. Sandler, inclusive, tem liberdade para dar pitacos e conselhos para atriz. Ele também implica com os namorados.

Em entrevista ao apresentador Jimmy Fallon no “The Tonight Show”, Aniston contou um pouco sobre a relação dos dois. Ela contou que o conheceu em uma lanchonete em San Fernando Valley, Los Angeles, Estados Unidos, quando eles tinham 20 e poucos anos e de lá pra cá os laços de amizade foram ficando mais fortes. “Ele sempre implica com meus exs. Quando ele vem já me questionando ‘o que há de errado?’ , geralmente é relacionado com quem eu esteja namorando”, explicou.

Aniston já foi casado com os atores Brad Pitt e Justin Theroux e namorou também famosos como Tate Donovan, Vince Vaughn e John Mayer. Ela ainda contou que adora cuidar de Sandler. “Ele sempre se preocupa em cuidar de todo mundo, o que ele realmente faz, e não cuida de si mesmo”, observou.

Durante a entrevista, a atriz disse que fez smoothies e forneceu ervas chinesas no set de gravações da comédia para direcioná-lo a um caminho mais saudável e de maior tranquilidade. “Jackie (Sandler, esposa de Sandler) me contava depois que todo o meu esforço durava um minuto (risos).Mas, eu insisto”, concluiu Jennifer