Influenciadora acusa Danilo Gentili de gordofobia e vai à Justiça

Influenciadora com mais de 3 milhões de seguidores, a dançarina e cantora Thais Carla entrou na Justiça contra o apresentador Danilo Gentili, do SBT. É a segunda ação que ela move contra o humorista em pouco mais de dois anos. Ela acusa o apresentador de gordofobia.

A reportagem teve acesso aos autos do processo, que corre no Tribunal de Justiça da Bahia. Thais pede retratação nas redes sociais de Gentili e solicitou indenização de R$ 15 mil. O caso ainda não tem previsão de ser julgado em primeira instância.

Na última quarta (27), advogados de Thais e Gentili fizeram uma audiência de conciliação, em uma tentativa de encerrar o caso sem judicializar a questão. No entanto, as partes não chegaram a um acordo.

Nos autos, Thais acusa Gentili de postar vídeos e fotos suas tanto no X (ex-Twitter) como no Instagram para debochar de sua forma física, atraindo comentários negativos para as duas redes. Thais é conhecida por seu ativismo contra o estigma social da obesidade.

Thais explica que é vítima frequente de comentários maldosos de Danilo Gentili desde 2019. Como exemplo, ela usa uma situação de 2022, que também foi parar na Justiça.

Naquele ano, Thais conseguiu uma liminar que obrigava o apresentador a apagar de suas redes todas as fotos da dançarina que havia postado. A juíza Maria Merces Mattos Miranda Neves aceitou os argumentos da influencer, de que havia sido vítima de gordofobia (dano moral) e também que suas imagens foram usadas indevidamente.

“A liberdade de expressão não pode se tornar subterfúgio e ensejar por consequência em agressões e insultos direcionados a outra pessoa de maneira deliberada e constante”, dizem seus advogados na ação.

Procurada, Thais Carla não respondeu aos contatos desde a quinta-feira (29). Danilo Gentili também foi procurado e não respondeu.

