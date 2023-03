O Festival de Curitiba recebe nos dias 05 e 06 de abril o espetáculo “Ovos Não Tem Janela”, dirigido pelo Iluminador Beto Bruel. Com cinco décadas de experiência, mais de 700 peças e dezenas de prêmios no currículo, a peça de Bruel acontece no Auditório do Museu Oscar Niemeyer (MON).

“Ovos Não tem Janela”, aliás, é uma estreia dupla: além do debut de Bruel, há o texto inédito do dramaturgo Manoel Carlos Karam (1947-2007). Escritor, dramaturgo e jornalista, Karam escreveu e dirigiu vinte peças de teatro na década de 70 e criou o importante grupo “Teatro Margem” que marcou época em Curitiba pelo experimentalismo e postura política de resistência.

Produção

Foto: Divulgação/Nay Klym

Comédia Surreal

Toda a ação de “Ovos Não Têm Janela” acontece em uma sala de recepção, onde um secretário lida com quatro personagens que esperam para serem atendidos por um médico. O texto flerta o tempo todo com o absurdo e o surreal, numa sucessão de acontecimentos insólitos.

Bruel colocará seu nome no cartaz pela primeira vez atendendo pedidos do grupo Prego Torto. A presença da atriz Renata Bruel e de Maíra Lour na assistência de direção – filha e afilhada de Bruel – amenizam o “frio na barriga” que o experiente estreante diz sentir. “Fica tudo em casa, mas o olhar [do diretor] é bem diferente do iluminador. Estou curioso para ver no que vai dar”, disse.

O Iluminador

Autodidata, o paranaense da Lapa é o grande iluminador do teatro brasileiro. Já trabalhou com mais de 100 diretores diferentes e venceu cinco vezes o prêmio Shell, entre outros tantos prêmios nacionais e internacionais.

“Tudo que eu consegui com o teatro, essa grande experiência coletiva. O teatro só dá certo se todo mundo joga junto e se entrega de corpo e alma. É uma grande lição de democracia e da união que o mundo precisa tanto”, disse Bruel.

Serviço:

Ovos Não Tem Janela

Mostra Lucia Camargo – Festival de Curitiba

Data e Horário: 5 e 6 de abril, às 20h30

Local: Auditório do Museu Oscar Niemeyer (MON).

Classificação: 16.

Duração: 60′

Ingressos: Site oficial do festival ou no Shopping Mueller (Piso L3).

Valores: R$ 80 e R$ 40 (meia)

