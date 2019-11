O canal AMC anuncia que vai estrear, no dia 10, às 14h30, a série Hip Hop: as Músicas que Estremeceram a América. Ao todo serão seis episódios, que trarão histórias sobre as canções que marcaram o gênero.

Em cada capítulo, são seis hits essenciais para a evolução da música e da cultura americanas. No primeiro episódio, Jesus Walks, de Kanye West, no seguinte, dia 17, Alright, de Kendrick Lamar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.