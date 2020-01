O filho do bombeiro Geoffrey Keaton, que morreu em 19 de dezembro enquanto atuava no combate a incêndios na Austrália, recebeu uma medalha póstuma de honraria ao pai. A cerimônia ocorreu em 2 de janeiro e o pequeno Harvey, de um ano e sete meses, apareceu vestido com uma farda da corporação.

Imagens do funeral e do momento da condecoração foram publicadas no Facebook pelo Serviço de Bombeiros Rural de Nova Gales do Sul. O comissário Shane Fitzsimmons honrou Keaton pela bravura, pelo serviço prestado e colocou a medalha na roupa da criança.

Geoffrey Keaton tinha 32 anos e morreu junto com o colega Andrew O’Dwyer após uma árvore cair sobre o carro em que estavam, fazendo o veículo tombar.

Nas fotos publicadas pela corporação nota-se que dezenas de pessoas compareceram ao funeral. Em uma delas, vê-se uma caneca sobre o caixão do bombeiro na qual se lê: “Papai, eu amo você até a Lua e a volta”.

Incêndios na Austrália

No começo de novembro do ano passado, dezenas de incêndios assolavam o leste da Austrália e atingiam áreas rurais dos Estados de Nova Gales do Sul e Queensland. Na ocasião, ao menos três pessoas morreram e 30 ficaram feridas. Em dezembro, quase cem mil pessoas foram obrigadas a abandonar as próprias casas em cinco localidades próximas a Melbourne.

No segundo dia de 2020, autoridades informaram que os incêndios deixaram ao menos 18 mortos em todo o país, oito apenas nas 48 horas anteriores. Cinco pessoas estavam desaparecidas.

Além das pessoas, a fauna também sofre com o fogo. Ecologistas já preveem a morte de quase 500 milhões de animais incinerados e pelo menos metade da população de coalas saudáveis na Austrália foi morta depois que os incêndios devastaram a Ilha Kangaroo, uma espécie de santuário.

Personalidades se mobilizaram diante da situação. A cantora norte-americana Pink disse que doou R$ 2 milhões aos serviços de incêndios para ajudar no combate ao fogo. Selena Gomez não falou em valores, mas afirmou que também contribuiu e fez um apelo por mais atitudes como essa.

O ator australiano Hugh Jackman usou o Twitter para demonstrar solidariedade às pessoas que estão trabalhando no combate aos incêndios. Leia mais aqui.