O Festival de Curitiba começou na última segunda-feira (27) e promete muitas atrações ao longo de duas semanas na capital paranaense. Entre os destaques, está espetáculo circense “Prot{agô}nistas – Movimento Negro no Picadeiro”, que traz ao palco do Teatro Guairinha, 25 artistas negros.

Com música ao vivo que desenha, em narrativa teatral, a celebração da produção contemporânea dos artistas negros. Esta é a proposta do grupo. O projeto nasceu em 2019 do olhar incomodado sobre a ausência de protagonismo negro na cena artística, especialmente no circo contemporâneo.

O espetáculo

Foto: Divulgação/Sergio Fernandes Foto: Divulgação/Sergio Fernandes Foto: Divulgação/Sergio Fernandes Foto: Divulgação/Sergio Fernandes

Fotos: Divulgação/Sergio Fernandes

O espetáculo traz números de palhaçaria, tecido, trapézio, contorcionismo, perna de pau e dança permeados por músicas autorais sob a direção de Ricardo Rodrigues.

“A narrativa do espetáculo convida a plateia simplesmente a celebrar. A união entre as canções com textos eloquentes, a alta qualidade e irreverência dos números de circo e performances, todas realizadas pelos próprios artistas criadores. O restante é fruto da experiência que cada indivíduo se permite a revelar”, conta o diretor. Todas as músicas são autorais e interpretadas pelos próprios autores durante o espetáculo.

“Prot{agô}nistas – O Movimento Negro no Picadeiro” também exalta a existência, o poder e a estética de uma negritude em diáspora através de uma narrativa afro-referenciada, celebrativa e ancestral.

Serviço

O que: Prot{agô}nistas – O Movimento Negro

Onde: Guairinha (R. XV de Novembro, 971 – Centro)

Quando: 1º/4 às 20h30 e 2/04 às 19h

Classificação: Livre

Valores: Os ingressos vão de R$ 40 (meia entrada) até R$ 80 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L3), de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

