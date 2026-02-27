Festão de aniversário de SJP com Luan Santana e mais artistas tem datas definidas. Veja!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tradicional Festa da Cidade de São José dos Pinhais já tem data marcada para 2026. O evento, que celebra o aniversário do município, acontecerá em dois blocos: nos dias 14 e 15 e de 19 a 22 de março. A programação, divulgada recentemente pela Prefeitura, promete movimentar o Centro da cidade com shows gratuitos de grandes nomes da música brasileira. Na programação estão Luan Santana, Simone Mendes, Léo Santana e muito mais!

A estrutura será montada na Rua Voluntários da Pátria, no Centro, e receberá artistas que vão do gospel ao sertanejo, passando pelo axé e pelo pop rock nacional. A festa começa em clima de fé com o Grupo Morada no sábado, dia 14, seguido pelo Padre Reginaldo Manzotti no domingo, dia 15.

Após uma pausa de três dias, a programação retorna na quinta-feira, dia 19, com a banda Jota Quest trazendo seus sucessos do pop rock brasileiro. Na sexta-feira, dia 20, é a vez do “GG da Bahia”, Léo Santana, colocar todos para dançar.

O fim de semana promete ser ainda mais agitado com Simone Mendes, ex-dupla com Simaria, subindo ao palco no sábado, dia 21. Para encerrar o evento com chave de ouro, Luan Santana se apresenta no domingo, dia 22.

Além dos artistas nacionais, a programação contemplará apresentações de talentos locais e contará com uma praça de alimentação, valorizando não apenas a cultura, mas também o empreendedorismo são-joseense.

A expectativa dos organizadores é que a festa atraia milhares de visitantes durante os seis dias de programação. O evento deve impactar positivamente o comércio local, gerar empregos temporários e fortalecer o turismo na cidade, que fica na região metropolitana de Curitiba.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉