Novo hospital de São José dos Pinhais: obras atingem 32% de execução

A construção do novo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, atingiu 32,2% de execução. O projeto, com investimento total de R$ 169,9 milhões, sendo R$ 60 milhões do Governo do Estado, visa descentralizar os atendimentos atualmente realizados em Curitiba.

A nova unidade está sendo erguida em uma área de 22 mil metros quadrados, entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Tenente Djalma Dutra. Com 300 leitos, o hospital ampliará em 58% a oferta de atendimentos especializados em ginecologia, obstetrícia, neonatologia e medicina intensiva.

Estima-se que o hospital realizará cerca de 11.470 atendimentos mensais, além de mais de 76 mil exames e diagnósticos e aproximadamente mil cirurgias por mês, incluindo procedimentos de alta complexidade. A maternidade será um destaque, contando com 60 leitos, UTI neonatal, centro obstétrico e banco de leite humano ampliado.

Complementando o investimento na saúde local, o novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de São José dos Pinhais está com 95% da obra concluída. Com investimento de R$ 26,8 milhões do Estado, o AME terá capacidade para realizar cerca de 20 mil consultas mensais em diversas especialidades médicas.

Essas iniciativas fazem parte do plano de reestruturação da saúde pública do Paraná, que inclui 90 obras hospitalares entre construções, reformas e modernizações. O objetivo é garantir atendimento de qualidade à população em todas as regiões, reduzindo a necessidade de deslocamento para grandes centros.