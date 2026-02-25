Alerta misterioso de emergência dispara em celulares de moradores de Curitiba

Um alerta enigmático surpreendeu alguns moradores de Curitiba nesta quarta-feira (25/02). Uma mensagem, que apareceu de forma repentina nas telas dos celulares, trazia o texto “TEST Warning message A-B”, como se fosse um comunicado oficial do sistema Cell Broadcast – mecanismo utilizado para envio de alertas sobre eventos meteorológicos extremos.
O que deixou muitos moradores confusos foi justamente a ausência de qualquer tempestade na capital paranaense. Mais intrigante ainda: a Defesa Civil do Paraná não disparou nenhum tipo de alerta oficial nesta quarta-feira. Até o momento, a origem da mensagem permanece desconhecida.
O que é o Cell Broadcast e como funciona?
O Cell Broadcast chegou ao Paraná em agosto de 2024, quando o estado foi selecionado para participar dos testes dessa tecnologia. Desenvolvido pela Defesa Civil Nacional e atualmente operado pela Defesa Civil Estadual, o sistema tem como principal característica a capacidade de enviar alertas diretamente para todos os celulares que estiverem dentro de uma área específica.
A grande vantagem desse recurso é que ele não exige cadastro prévio dos usuários. Diferentemente de outros sistemas de alerta por SMS, o Cell Broadcast funciona por alcance geográfico, enviando notificações para qualquer aparelho que esteja na região afetada. Além disso, as mensagens aparecem imediatamente na tela, sobrepondo-se a qualquer aplicativo em uso.
O sistema foi criado especificamente para situações de emergência, como vendavais, tempestades com raios intensos ou em áreas com risco de inundações e deslizamentos.
“Nos alertas severos, é encaminhada uma mensagem com apenas um bip, que pode ser lida pelo usuário e não faz barulho se o telefone estiver no silencioso. Mas em caso de alertas extremos, é tocada uma sirene por 10 segundos, independente se ele estiver ou não no telefone”, explica o coordenador-executivo da Defesa Civil, coronel Ivan Ricardo Fernandes.
Outros alertas
A Defesa Civil mantém outros sistemas para alertar a população sobre a ocorrências de eventos meteorológicos. Diferentemente do Cell Broadcast, o usuário precisa se cadastrar para ter acesso a eles. Os canais de comunicação em uso pelo órgão são o WhatsApp, SMS, Telegram e as TVs por assinatura.
No site da Defesa Civil há dicas sobre como agir em diferentes situações de perigo.