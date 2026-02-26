Guto Silva confirma pré-candidatura ao governo do Paraná; Ratinho se esquiva

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, afirma que deve deixar o cargo até o dia 4 de abril, prazo máximo para a desincompatibilização, e se dedicar à campanha ao governo do estado, apesar da disputa interna no PSD pelo apoio do governador Ratinho Junior. O chefe do Executivo paranaense ainda não definiu o nome que vai apoiar como cabeça da chapa do partido.

Além de Silva, o ex-prefeito de Curitiba e secretário de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, e o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, são cotados como pré-candidatos na tentativa de manutenção do grupo político no comando do Executivo.

Durante visita à prefeitura de Foz do Iguaçu, nesta quarta-feira (25), Guto Silva disse que está na gestão Ratinho Junior desde o início do projeto político. Além disso, ele argumenta que liderou reformas estruturais, enfrentou a pandemia e coordena o planejamento estratégico do governo do estado. “Estive ao lado do governador nos momentos difíceis e nos bons momentos”, declara o secretário das Cidades, sem citar diretamente os demais concorrentes.

Greca e Curi ameaçam até deixar o PSD, caso não sejam escolhidos por Ratinho Junior para encabeçar a chapa ao governo nas eleições de outubro. O destino de Curi seria o Republicanos. Já Greca admite que recebeu um convite do Progressistas, o que também foi confirmado pelo deputado federal Ricardo Barros (PP), principal líder da sigla no Paraná.

Guto Silva descarta concorrer ao Senado

Questionado sobre a possibilidade de disputar o Senado, Guto Silva disse que não existe plano B para a pré-candidatura ao governo do Paraná. Segundo ele, não há intenção de usar a pré-candidatura como instrumento para outro cargo ou de abandonar o PSD para se lançar como candidato em outra sigla.

O secretário declara que já trabalha para ter uma mulher como vice na composição da chapa para concorrer nas eleições. “A força feminina está presente no Paraná e precisa estar dentro do governo”, disse Silva em Foz do Iguaçu.