A Festa de Natal 100% Veg ocorre no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, neste domingo, 22. Das 12h às 20h, os participantes poderão experimentar e adquirir opções gastronômicas que incluem refeições completas, hambúrgueres, salgados e doces, entre outros alimentos que serão comercializados por preços populares.

É possível encontrar quitutes a partir de R$ 3. “Convide todas as pessoas que estarão por aqui em São Paulo. Venha passear com o seu filho de quatro patinhas”, afirma Ananta Martins, uma das organizadoras do evento e integrante do Vegan Club Solidariedade Animal.

O objetivo da Festa de Natal 100% Veg no Tatuapé é atrair não só veganos e vegetarianos, mas quem vê uma oportunidade de experimentar alimentos livres de carnes, ovos, laticínios e de outros ingredientes de origem animal.

“O evento é realizado pela mesma equipe do Comida de Boteco, ou seja, por mulheres empreendedoras que estudam nutrição, meio ambiente e gastronomia, e com isso conseguem otimizar conceitos que unem paladar, saúde e bem-estar”, enfatiza Ananta.

Haverá também bazar de Natal, sorteios, brincadeiras, feira de adoção, consulta de psicologia animal e feira de adoção consciente. Quem quiser, pode levar alimentos, roupas e ração para doação também.

Serviço:

Festa de Natal 100% Veg no Tatuapé

Quando: Domingo, 22, das 12h às 20h

Onde: Rua Serra de Japi, número 31, na esquina com a Radial Leste, entre as estações de metrô Tatuapé e Carrão.