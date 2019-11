Sempre polêmico e sem papas na língua, o youtuber Felipe Neto disse, nesta terça-feira (26), que recusou um convite para fazer parte do elenco do reality A Fazenda, da Record. Por meio do seu perfil oficial no Twitter, ele também disse que não foi convidado para entrar no BBB 20, da Globo. Felipe falou do assunto ao rebater uma notícia dada pelo portal do grupo Record, que dizia que ele e outros influenciadores “esnobaram o BBB 20”.

“Oi, Record, tudo bom? Não foi isso que eu falei, não foi nesse tom… E eu não ‘esnobei’ coisa alguma. Além disso, não neguei convite do BBB, pois não fui convidado. O que eu neguei convite, esse de fato neguei, foi para A Fazenda. Forte abraço”, escreveu Neto. Veja:

Oi Record, tudo bom? Não foi isso que eu falei, não foi nesse tom… E eu não "esnobei" coisa alguma. Além disso, não neguei convite do BBB, pois não fui convidado. O que eu neguei convite, esse de fato neguei, foi para A Fazenda. Forte abraço.https://t.co/kPfpUZ0lbN — Felipe Neto (@felipeneto) November 26, 2019

A 20ª edição do Big Brother Brasil, que começa em janeiro do ano que vem, deverá contar com influenciadores digitais importantes do país, segundo noticiado na segunda-feira (25) pela coluna Zapping, do F5. Felipe Neto, porém, disse que nenhum youtuber “do 1º escalão” toparia ir para o BBB, porque o prêmio do programa – R$ 1,5 milhão – é menos do que ele ganha em três meses.

“Esse papo de ‘Globo fará BBB com grandes influenciadores’ é bobagem. É mais um exemplo de como ainda acham que TV aberta é o sonho de um criador de conteúdo. Não é”, disse.

Ainda mais polêmico, Felipe Neto postou outro tuíte dizendo que conversou com alguns influenciadores e nos bastidores soube que muita gente negou participar. “A grana não compensa e a reputação é terrível. O que me faz ponderar: quem será que topou? E como a Globo pretende vender a ideia de ‘influenciadores do 1° escalão no BBB’?”, questionou. Veja o post:

Dos grandes influenciadores q conversei nos bastidores, todos negaram participar do programa. A grana não compensa e a reputação é terrível. O q me faz ponderar: quem será que topou? E como a Globo pretende vender a ideia de “influenciadores do 1° escalão no BBB”? — Felipe Neto (@felipeneto) November 26, 2019

Carlinhos Maia, considerado o rei do Instagram, disse, nesta segunda (25), que foi procurado para participar do reality da Globo, mas não aceitou o convite. “Fico feliz e grato, adoro o reality, mas não me vejo nele. Sou chato, eu iria brigar e sair logo”, comentou o humorista em vídeo nas redes sociais.