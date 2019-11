Após o sucesso da novela A Dona do Pedaço, que saiu de cena com mais de 44 pontos na Grande São Paulo, a nova novela das 21h parece ter chegado repetindo esse feito. Os especialistas sempre entendem que quanto maior a audiência da novela que termina, maior vai ser o impulso para a novela que vem a seguir, e foi exatamente isso: Amor de Mãe teve o primeiro capítulo mais visto que o da novela anterior.

Se for analisar, a informação se completa quando comparada a audiência do primeiro capítulo de A Dona do Pedaço com a novela anterior, pois a trama de ‘Maria da Paz’ herdou baixa audiência (para os padrões da Globo) de O Sétimo Guardião.

Fique por dentro do que acontece na nova novela das 21h através do Resumo das Novelas!

A trama protagonizada por Regina Casé, que levou todos os elogios no primeiro capítulo, marcou 35,4 pontos, ante 32,5 da estreia de sua antecessora. A trilha sonora também é um show a parte e resgata antigos sucessos, de Fábio Jr. a Gonzaguinha. A história se passa em torno da vida de três mães, Regina Casé, Adriana Esteves e Taís Araújo.

Com o feito, a história de Manuela Dias teve a melhor estreia da Globo no horário ao longo de seis anos, desde Amor à Vida, que teve 35,5 pontos. Amor de Mãe empatou com Velho Chico (2016) no capítulo de estreia.