A mais badalada feijoada do litoral paranaense, “Feijão da Fundação”, que reúne milhares de pessoas durante a temporada de verão, chega à sua XV edição e completa 15 anos de tradição. Organizado pela Fundação Francisco Bertoncello, o evento, que tem à frente, Francisco Bertoncello Jr. e a Prime, acontece em Guaratuba, no próximo dia 21 de janeiro, em uma mega estrutura montada no Café Curaçao(R:Brejatuba,500), a partir das 12horas. Para a edição comemorativa ao “debut”, as atrações musicais ficam por conta das bandas de samba, pagode e samba-rockTentativa, Coisa Fina, Barba Nigra e Bigode Groove, da cantora Michelle Reich, um dos maiores nomes do sertanejo no sul do país, e dos dj´s Gui Nóbrega eHiorrana.

O “Feijão da Fundação” se tornou, ao longo dos anos, evento obrigatório na programação de verão. Unindo esta paixão gastronômica brasileira, que é a feijoada, com muita música e ambiente descontraído em prol de uma causa nobre, costuma terminar em festa, no melhor estilo grito de carnaval.

Uma das principais características do evento é o tom democrático da festa, que recebe pessoas de todas as tribos e até personalidades para aproveitar o dia de sol com muita música e animação.

O evento visa reunir fundos para manter em funcionamento a instituição, mantida pela Fundação Francisco Bertoncello, que abriga crianças órfãs ou em situação de vulnerabilidade pessoal e social, encaminhadas por órgãos competentes sob a tutela da Vara de Infância e Juventude.

“Chegamos com muita alegria aos 15 anos do Feijão da Fundação. Muita dedicação e muito trabalho, de amigos e voluntários, que a tornaram uma das feijoadas mais tradicionais e animadas do Brasil”, comenta Francisco Bertoncello Jr, responsável pelo evento.

Criada em 2003, a Fundação Francisco Bertoncello, foi organizada por um grupo de amigos. O nome da fundação é uma homenagem ao empresário que iniciou os trabalhos voluntários no sentido de sua criação. Como o primeiro objetivo (a construção do Lar) foi atingido, a manutenção dessa instituição é a nova meta. Atualmente, cerca de 30 crianças e adolescentes, de 0 a 12 anos, são assistidas pela casa lar.

O convite para a XV Feijão da Fundação custa R$75,00 (2º lote) / R$90,00 (3º lote) / Ingresso FF + Área Vip Nando Reis – R$130,00. V alor sujeito a alteração sem aviso prévio. O convite deverá ser trocado pelo abadá nos seguintes locais: Curitiba – (Rua: Barão de Guaraúna,165, Alto da Glória), das 10h às 17h, de terça (17) a quinta (19). Guaratuba – CAFÉ CURAÇAO (Av Brejatuba, 500), das 16h às 18h, na quinta (19) e sexta (20). As trocas também serão efetuadas na entrada do evento. O abadá é de uso obrigatório.

Os bilhetes podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium – de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, – e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação – de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), e pelo portalwww.diskingressos.com.br.Também podem ser adquiridos em Curitiba: Ópera Arte Café (R: João Gava, 920, anexo a Ópera de Arame)/ Araucária/PR –Loja Santista (Av. Doutor Vitor do Amaral, 597) / São José dos Pinhais – Rancho da Cuia (R:Marcelino Nogueira, 155)/ Guaratuba – Bilheteria do Café Curaçao (R:Brejatuba, 500), Crococão (Av. 29 de Abril, 939)/ Guara Surf (Av. 29 de Abril, 380)/ Matinhos – Guara Surf (Av. Pref. Dr. Roque Vernalha, 127)/ Paranaguá – Polo Royal (R: João Eugênio, 711 loja 41 – Estação Mall)/Praia de Leste – Loja Biquini Dourado(Reputado Anibal Cury, 1745 -Av. Atlântica)/ Apucarana/PR – Ótica Diniz (R: Ponta Grossa, 1202)/ Cascavel/PR – Casa Ajita (Av. Brasil, 6687) / Foz do Iguaçu/PR –Casa Ajita – Flamboyant (Av. Cataratas, 3570) / Londrina/PR – Pátio San Miguel (Av. Higienópolis, 762)/ Maringá/PR – Casa Ajita – Shop. Cidade (Av. Brasil, 3626)/ Ponta Grossa/PR – Loja Verbo Livraria (Av. Vicente Machado, 779) / Toledo/PR – D’Dorini (Avenida Tiradentes,1091) / Blumenau/SC –Blurock (Rodovia Paul Fritz Kuenhnrich, 1600; Shopping Park Europeu, lj 1024 – Térreo) / Garuva/SC – Red Point (Av. Celso Ramos, 559) / Itapoá/SC –Papelaria Oceano (Av. André Rodrigues de Freitas, 718 Sala 20 – Itapema do Norte).

XV FEIJÃO DA FUNDAÇÃO

Atrações: Tentativa, Coisa Fina, Barba Nigra, Bigode Groove, Michelle Reich, e os dj´s Gui Nóbrega e Hiorrana.