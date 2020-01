Durante a cerimônia do Globo de Ouro 2020 na noite deste domingo, dia 5, Brad Pitt decidiu fazer uma brincadeira com Leonardo DiCaprio ao receber o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme Era uma Vez em… Hollywood. Os atores estiveram juntos na trama de Quentin Tarantino. Após elogiar o diretor, Brad Pitt demonstrou a amizade que tem por Leonardo DiCaprio o chamando de “LDC” e disse que a estatueta seria dividida com ele. “Eu teria dividido a tábua (com você)”, brincou, fazendo referência a uma famosa cena do filme Titanic, de James Cameron, que também foi estrelado por DiCaprio.