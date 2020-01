Anitta falou sobre as expectativas para seus próximos passos profissionais nesta terça-feira, 7. “Vou fazer dez anos de carreira, estou cansada. Quero coisas diferentes agora. Depois do Coachella não tem mais nada de show na minha agenda”, afirmou em entrevista ao Gshow.

Assim como a brasileira Pabllo Vittar, a cantora foi confirmada entre as atrações do festival (clique aqui para conferir todas), que ocorre nos Estados Unidos no mês de abril. “Depois disso, não imagino nada maior que eu possa fazer como cantora”, disse.

Recentemente, foi anunciada pela Globo uma participação especial de Anitta na novela Amor de Mãe. “Estou mais nervosa com a novela, porque no Coachella é cantar e dançar, coisas que já faço”, afirmou a cantora (clique aqui para saber mais sobre seu papel).