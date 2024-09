Escândalo sexual envolvendo rapper P. Diddy estarão em série de 50 Cent na Netflix

Sean “Diddy” Combs será tema de uma série documental da Netflix produzida por 50 Cent, em que as acusações de abuso sexual contra o músico e produtor americano estarão no centro da narrativa. Entre elas estão denúncias de estupro e tráfico sexual.

“Esta é uma história com um impacto humano significativo. É uma narrativa complexa, que cobre várias décadas, e que vai além das manchetes e dos vídeos que vimos até agora”, disseram 50 Cent e Alexandria Stapleton, que vai dirigir o projeto, num comunicado à revista americana Variety.

“Nós continuamos firmes no nosso compromisso de dar voz àqueles que não têm voz, e de apresentar perspectivas autênticas e com nuances. As alegações são perturbadoras e nós pedimos a todos que não achem que a história de Sean Combs é a história do hip-hop e de sua cultura. Nós queremos assegurar que ações individuais não ofusquem as contribuições dessa cultura.”

A série já havia sido anunciada por 50 Cent, ainda sem a participação da Netflix, em dezembro do ano passado, quando Combs enfrentava processos de quatro mulheres que, mais tarde, firmariam acordos com ele –mas não sem antes abrir caminho para que outras denúncias de crimes sexuais viessem à tona.

Atualmente, Combs está preso em Nova York, acusado de estupro, tráfico sexual, sequestro e extorsão. Segundo 50 Cent, também rapper, os lucros com a série documental serão revertidos para associações que apoiam vítimas de abuso sexual. Ainda não há previsão de estreia.

O que aconteceu com Sean Diddy?

Sean “Diddy” Combs está envolvido em várias controvérsias graves, incluindo acusações de abuso sexual, físico e emocional, especialmente relacionadas à sua ex-parceira Cassie Ventura. Ela o acusou de agressão física, alegando que ele a chutou no rosto durante um episódio de ciúmes. Além disso, Cassie relatou que Diddy a forçava a participar de encontros sexuais com outras pessoas enquanto ele assistia, em eventos que ele chamava de “freak-offs”. Outra acusação inclui a alegação de que ele teria ameaçado explodir o carro do rapper Kid Cudi, o que de fato ocorreu. Embora alguns processos tenham sido resolvidos, Diddy continua enfrentando novas denúncias, todas negadas por ele​.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!