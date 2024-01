E o quarto paredão foi formado no Big Brother Brasil 24 na noite de sexta-feira (19), mesmo depois da desistência de Vanessa Lopes. Os escolhidos da vez para disputar a berlinda foram Giovanna Pitel, Nizam e Raquele.

A formação do paredão começou com os anjos da semana, Lucas Luigi e Lucas Henrique, imunizando MC Bin Laden. Em seguida, o líder da semana, Matteus, precisou escolher um das quatro pessoas que ele havia colocado na mira do líder. Entre eles, o brother optou por indicar Pitel pela falta de afinidade com a Sister.

Na votação do confessionário, os brothers precisaram votar duas vezes. Seguindo a dinâmica da semana, as duas pessoas mais votadas iriam para a berlinda nesta semana. Nizam foi mais votado com sete votos. No entanto, houve um empate triplo entre Davi, Raquele e Vinícius, cada um com cinco votos.

O líder gaúcho Matteus fez o desempate e optou por indicar Raquele ao paredão.

A eliminação ocorre neste domingo (21), logo após o “Fantástico”, às 23h15.

