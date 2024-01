A equipe de Rodriguinho informou, na última quarta-feira (17), que irá tomar medidas judiciais contra as ameaças que o cantor e sua família têm recebido. A modelo e esposa do cantor, Bruna Almeida, expôs os ataques nas redes sociais. “Sabe-se que os ataques que vem acontecendo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro, reforçado pela recente lei 14.811/2024, passível de pena de multa e reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Também o é, a disseminação de notícias falsas e manchetes tendenciosas que imputam ao Rodriguinho atitudes e falas que não foram dele”, escreveu Bruna na publicação.

A equipe do camarote publicou um comunicado no Instagram do participante do BBB 24: “ele tem muito a aprender e melhorar dentro e fora da casa. Entretanto, isso não dá o direito a ninguém em atacá-lo e ameaçá-lo, muito menos aos seus familiares e equipe de trabalho”. (…) Medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas contra todos os ataques que o Rodriguinho, seus familiares e equipe de trabalho vêm sofrendo dentro e fora da casa”.

Por fim, a equipe concluiu: “não serão poupados esforços para combater atitudes covardes como essa, nem quaisquer outras ações de violência, sejam por palavras, ações ou crimes de ódio e torpeza que busquem ofuscar os seus mais de 20 anos de carreira”.

Rodriguinho vem causando alvoroço por conta de falas dentro do reality show, como comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet e ameaças a Davi, outro integrante da casa.

