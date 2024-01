Quarta-feira (17) é dia de festa no BBB 24. Depois de um momento tenso entre sincerão, na segunda-feira (15), e a saída de Lucas Pizane na noite da última terça-feira (16), Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote sobem ao palco da casa para animar a casa.

VEJA MAIS: Confira curiosidades de Lucas Pizane

O GG da Bahia traz os últimos lançamentos da carreira, como “Cama Repetida”, “Posturado e Calmo” e “Zona de Perigo”. Já entre as músicas escolhidas por Kevin O Chris para animar o bailão do BBB, estão “Faz um Vuk Vuk”, “Tá Ok” e “Papin”. O grupo Pixote chega trazendo hits do pagode, como “Mande Um Sinal”, “Meu Amor” e “Nem de Graça”.

Que horas começa o programa hoje?

O BBB 24 por volta das 22h25 nesta quarta-feira (17), logo após a novela “Terra e Paixão”, que está em seus momentos finais.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!