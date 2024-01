prova do líder

Mais uma prova do líder ocorreu na noite desta quinta-feira (18) no BBB 24 e o vencedor da vez foi o estudante de Engenharia Agrícola, Matteus Amaral. A prova que envolveu sorte e agilidade teve a final disputada por Pitel, Alane e Matteus.

A dinâmica da prova foi dividida em três etapas. A primeira foi de sorte, cada participante teve de escolher um celular numerado. Apenas 10 celulares garantiram a ida para a segunda etapa da prova, na qual passaram: Giovanna, Raquele, Michel, Marcus Vinicius, Alane, Pitel, Fernanda, Wanessa, Matteus e MC Bin Laden.

VEJA MAIS: Festa de quarta termina em choro, blefe e cantoria

Na segunda parte, os brothers que restaram tiveram de acumular pontos jogando bolinhas em uma plataforma – os três primeiros seguiriam para a final. O pódio ficou nas mãos de Matteus com 65 pontos, Pitel com 52 pontos e Alane com 50 pontos.

A final, que teve problemas técnicos e precisou ser reiniciada, foi pura agilidade; os três competidores foram içados em cima de uma piscina de bolinhas e quem conseguiu pegar o maior número de moedas em 70 segundos conquistou o Líder. Em terceiro lugar ficou Pitel, com 6 moedas coletadas, em segundo lugar Alane com oito moedas e em primeiro Matteus com 16 moedas, conquistando a liderança.

CONFIRA TAMBÉM: Equipe de Rodriguinho tomará medidas judiciais após família do cantor receber ameças

Quem está no VIP?

A escolha do Vip da semana veio em seguida, Matteus priorizou inicialmente pessoas que não passaram pelo Vip ainda e depois partiu para as afinidades.

Vanessa Lopes

Isabelle

Davi

Juninho

Deniziane

Rodriguinho

Lucas Henrique

Vinicius

Alane

Na mira do líder

Juninho, Nizam, Giovanna Pitel e Raquele estão na mira do líder. Foto montagem: Divulgação/TV Globo

Matteus teve que decidir quem são as quatro pessoas que estarão “Na Mira do Líder” para o próximo paredão. O gaúcho escolhei: Juninho, Nizam, Pitel e Raquele. Um dos quatro será escolhido para ser indicado ao paredão já nesta sexta-feira (19).

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!