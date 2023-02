Com 54,12% dos votos, Tina foi a terceira eliminada do BBB 23 (Globo). A modelo disputava a permanência no programa com Cezar Black e Gabriel Santana. Na enquete realizada pela Tribuna nesta última semana os leitores também votaram pela eliminação de Tina. A sister recebeu 64,4% dos votos na enquete da Tribuna.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso: “Chegou a hora. Quando terminar, seremos 19. É apenas o terceiro Paredão. Sabe uma coisa que eu já ouvi um monte de vezes nessa casa? Quando eu voltar do Paredão, vou fazer isso e aquilo (…) Qualquer hora é hora para mudar a direção”.

“Para os três emparedados, nenhum de vocês três foi o craque do jogo. Cezar Black não se encontrou na dupla, no grupo, na casa. Gabriel é campeão de citações do Jogo da Discórdia por duas semanas seguintes (…) Tina atendeu ao Big Fone e teve um número incomum de escolhas para alguém que está no Paredão”.

“Vocês formaram dois grupos poderosos, mas não podem esquecer que é o indivíduo que vai para o Paredão (…) Você já deu uma olhada na sua patente? (…) Não seja o alvo mais fácil, por qualquer motivo. Seja fundamental para ninguém querer que você saia. Há inúmeras formas de fazer isso…”.

“Quem sai hoje certamente ainda tinha muito para mostrar…”.

