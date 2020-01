A embaixada da Alemanha em Brasília utilizou sua conta oficial no Twitter para comentar as recentes falas do secretário de Cultura, Roberto Alvim, que parafraseou discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. O perfil da embaixada publicou nota em que classifica o período nazista como o “mais sombrio da história alemã”, e ainda disse que se opõe a “qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacional-socialismo”, como era formalmente chamado o regime nazista. “O período do nacional-socialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã, trouxe sofrimento infinito à humanidade. A Alemanha mantém sua responsabilidade. Opomo-nos a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacional-socialismo”, publicou a embaixada.