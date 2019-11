Em janeiro, nos 75 anos da libertação de Auschwitz, a Planeta lança Última Parada: Auschwitz – a obra sairá simultaneamente em 20 países.

Considerado o único livro escrito integralmente no campo de concentração, ele foi guardado por anos por Eddy de Wind, médico judeu que viveu no local, se escondeu quando começaram os rumores de que o fim do horror estava próximo, escreveu o livro e o guardou num móvel da sala até que ele foi descoberto numa exposição em Madri.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.