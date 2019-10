Que Anitta além de cantora é ótima em questões que envolvem a parte técnica e estrutural de sua carreira não é novidade para ninguém. Mas ao longo destes anos de carreira a jovem também desenvolveu uma função que talvez nem ela sabia que existia, a de empreendedora e com forte conhecimento de marketing. Foi pensando nisso que a cantora se uniu com a marca de cerveja Skol Beats numa ação até hoje inédita no país: Anitta passou a ser funcionária da marca.

A cerveja sempre foi a favorita de Anitta e esteve presente em suas famosas festas, marcando uma parceira forte. Apesar disso, conforme foi anunciado nesta segunda-feira (30), a marca de cerveja e Anitta firmaram uma nova parceria que promete agitar o mercado: a cantora passa a ser a líder de Criatividade e Inovação de BEATS.

+Viu essa? Paolla Oliveira posta vídeo com reação de motorista de app que a transportou

A ideia é que Anitta participe efetivamente dos negócios. Ela vai discutir, diretamente com a equipe da marca, a estratégia de marketing, de negócios e as próximas inovações de BEATS. A cantora vai ajudar a marca a lançar pelo menos um novo produto autoral por ano.

O primeiro produto que nasce desta novidade já tem a cara de Anitta, como não poderia deixar de ser. A bebida vai ter sua concepção inspirada no funk carioca e seu lançamento está previsto para outubro. “Gosto de ampliar todas as possibilidades da minha carreira e poder co-criar uma marca como BEATS, que sempre fui apaixonada, é algo que me deixa cheia de orgulho. Adoro desafios que me forcem a fazer coisas novas, sair do meu quadrado e BEATS me deu essa liberdade. Estou muito feliz”, disse Anitta.

+Leia também: ‘Se Joga’: estreia de programa de Fernanda Gentil é criticada por internautas

“Anitta e BEATS sempre quebram padrões. E agora, ela vai participar de todo o processo de criação com a gente, contribuindo para a evolução de BEATS nos próximos anos”, completa Ricardo Dias, vice-presidente de marketing da Ambev. “Agora, chegou o meu momento de dar um passo ainda maior e pensar a marca desde o planejamento até o lançamento de cada produto”, completa a cantora.