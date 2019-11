Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 22 de novembro, a Prefeitura de Curitiba promove uma intensa programação cultural durante todo o mês. A principal atração, no entanto, acontece neste domingo (10), quando a Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho, vai receber várias atividades artísticas e culturais.

A programação gratuita terá apresentações musicais e oficinas de dança, das 14h às 18h30, e é promovida pela Prefeitura, por meio da Assessoria de Direitos Humanos – Promoção e Igualdade Racial, a Fundação Cultural e a Regional Pinheirinho.

As atrações culturais gratuitas terão início às 14h30, com uma apresentação de dança urbana e samba. Logo após, às 15h, será feita uma oficina de dança urbana. Meia hora depois, às 15h30, será a vez de os visitantes aprenderem a sambar.

Os alunos do projeto MusicaR das regionais Pinheirinho, Tatuquara, Portão e Santa Felicidade vão se apresentar ao público a partir das 16h30. A programação na Praça Zumbi dos Palmares vai terminar com o Show Muv 20 anos, com Katia Drummond e Ricardo Verocai. A apresentação será a partir das 17h30.

Todas as atividades serão no anfiteatro da Praça Zumbi dos Palmares (Rua Elói Orestes Zeglin, 72). Quem for acompanhar a programação cultural, também poderá comprar produtos comercializados na Feira Cultural do Afroempreendedorismo.

Organizada pelo Instituto Afro-Brasileiro do Paraná, a feira será feita das 14h30 às 17h30 e contará com produtos e artesanatos como bolsas, toalhas, brincos, bonecas, crochês, imagens referentes a religiões de matrizes africanas, tecidos e roupas afro-brasileiras e africanas, roupas de cama e mesa. Também haverá opções gastronômicas para os visitantes.

Exposição de fotos

Do dia 5 ao dia 14, a Rua da Cidadania do Pinheirinho também recebe a exposição Capoeira Patrimônio da Humanidade, na qual o fotógrafo Daniel Rebello mostra registros da cultura popular de rua e a religiosidade afro-brasileira do Paraná.