Avaliada em R$ 116 mil, uma carga com aproximadamente 1,2 mil caixas de cerveja roubadas foi recuperada pela polícia, na noite da última segunda-feira (4), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A mercadoria estava em um imóvel que servia de depósito de um supermercado do município.

+Leia também:

De acordo com informações da Polícia Civil, a carga foi roubada no dia 31 de outubro deste ano, em São José dos Pinhais, também na RMC. Conforme relato da vítima, cinco indivíduos armados abordaram o caminhão que transportava as cervejas, mantiveram o motorista como refém e roubaram os produtos.

No local em que a carga foi recuperada, os policiais também encontraram diversas unidades de energéticos sem procedência. O proprietário do local não estava no depósito no momento da ação. As investigações continuam com o intuito de esclarecer os fatos.