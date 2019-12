Depois de voltar aos palcos com o lançamento de um EP, Do Jeito Delas, Kelly Key disse já ter parcerias programadas para o ano que vem numa continuação de produção de EPs. Aos 36 anos, a cantora promete músicas com Luísa Sonza, Lexa e Pabllo Vittar nesta nova fase de seu retorno. A música com Luísa já foi definida, as outras duas ainda não, mas Kelly adiantou que o que vem por aí promete.

O primeiro lançamento da cantora, que ficou conhecida depois do hit Baba Baby, veio com participações de Preta Gil, Pocah e Cinthia Luz. Kelly disse à Folha de São Paulo que acha importante essa união entre as cantoras pop. “Acho importante para o pop todas essas meninas estarem unidas. É um movimento real, em que um tempo atrás não tinham tantas meninas, e eu sentia falta disso”.

A cantora anunciou sua volta à carreira musical após um hiato de quase cinco anos. Após o lançamento do novo projeto, Kelly já teve a emoção de subir ao palco novamente, na festa Chá da Alice, onde apresentou o novo single, Aumenta o Som. A partir de agora, a cantora segue com a programação para sair em turnê, com o projeto Do Jeito Delas. Veja o novo clipe e ouça a música:

Segundo a artista, sentir a energia do palco foi emocionante. “Eu sabia que queria estar ali naquele palco e que a galera queria me ver, mas não sabia que era tanto. Estava com aquela sensação de saber exatamente o que estava fazendo, sabe? São 20 anos de carreira, né. Fiquei na expectativa de sentir os mesmos receios e ansiedades, mas não foi dessa maneira. Foi gostoso, leve e divertido”, comentou Kelly à Folha.

As músicas que Kelly vai gravar com Luísa Sonza, Lexa e Pabllo Vittar vão render um segundo EP, mas a cantora não tem previsão de parar por aí: um terceiro disco está programado, também para 2020, mas ela faz suspense em relação aos convidados. Apesar disso, Kelly Key tem consciência de que está sendo analisada por enfrentar o recomeço e que pode ser mais difícil do que lá atrás. “Você criou expectativa nas pessoas. Tem muita opinião, porque está todo mundo meio que de olho no que você está fazendo”, afirma. Enquanto estes dois novos EPs não chegam, ouça o primeiro deles: