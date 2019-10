Uma das lojas que virou sensação quando inaugurou sua primeira unidade em Curitiba, a Daiso, está prestes a conquistar novos clientes com a segunda abertura na capital. Oferecendo uma vasta linha de artigos de alta qualidade, muitos deles, originários da cultura japonesa, a Daiso abre neste sábado (19) a segunda unidade da marca por aqui, dessa vez no Shopping Estação. A maioria dos produtos sai a R$ 7,99, mas os clientes podem encontrar itens de R$ 4,99 a R$ 59,99.

A variedade é o ponto mais forte da rede, que oferece produtos que, muitas vezes, são encontrados somente na Daiso. Inicialmente, no Japão, os itens eram conhecidos pelo “conceito preço único”, mas com o passar do tempo esse conceito se transformou, já que os clientes necessitavam de “algo a mais”, além dos produtos com preços igualados. Iniciou-se, então, a inclusão de produtos com valores agregados.

+Leia também: Bar do Alemão lança caneca em comemoração aos 40 anos do bar

Nas lojas, as novidades são divididas em diversas categorias, desde alimentos e utensílios de cozinha, até itens de higiene e acessórios de limpeza. A Daiso conta ainda com diferentes artigos para papelaria, decoração, artesanato, embalagens, beleza, cuidados pessoais, decoração, esporte, lazer e moda. A ideia é oferecer num único espaço diversas opções de apetrechos que são exatamente os mesmos encontrados em lojas do resto do mundo, inclusive no Japão.

A nova loja do Shopping Estação Curitiba, que será inaugurada neste sábado (19), às 10h, possui uma área de 314 m2, e uma excelente localização dentro do shopping, que fica em lugar estratégico da cidade. A abertura já provocou furor nas redes sociais, pois muita gente já conhece a rede e a segunda loja já está gerando expectativa.