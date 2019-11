Acontece entre 13 e 18 de novembro, no Teatro Positivo, em Curitiba, o festival da Orquestra Jovem Alegro. Reunindo jovens de todo o Brasil, a programação musical será finalizada pelo Concerto OJA, com 75 músicos selecionados sob a regência do maestro Thiago Santos. O evento é gratuito e aberto ao público.

O Concerto OJA é realizado com uma orquestra que participaram de uma seleção nacional de bolsistas para o Festival, recrutando os melhores jovens talentos do país, de até 29 anos, e que se propõe a ser um espaço de formação de alto nível profissional.

A Associação Musical Alegro foi criada pelo músico britânico Edward Matkin, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de um sistema de orquestras jovens no Paraná. Matkin, que é radicado em Curitiba, busca transformar vidas com a educação musical. “Não somos apenas uma organização que proporciona educação em música erudita a crianças que vivem em situação de risco no Paraná. Somos uma associação com visão, missão e metas fincadas na transformação de realidades sociais por meio da educação musical”, afirma.

A Alegro atua em Curitiba desde 2016, conta com apoiadores internacionais e destaca-se pela parceria com a ABRSM (sigla inglesa para o Conselho das Escolas Reais de Música britânicas), maior organização de avaliação mundial de música erudita, presente em mais de 93 países e que tem como patrona a rainha da Inglaterra.

A Associação apoia sete núcleos de ensino que proporcionam acesso à educação musical a mais de 450 crianças em Piraquara, Almirante Tamandaré, Antonina, Paranaguá e em Curitiba.

Serviço

Data: 18 de novembro de 2019

Horário: 20h

Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Ecoville, Curitiba.

Ingressos: apresentação gratuita – entrada limitada a 2.400 espectadores, por ordem de chegada.