Cadê Você, Bernadette?

(Comédia – 111 min)

Antes de viajar com sua família para a Antártica, uma arquiteta que sofre de agorafobia – o medo de estar em lugares abertos ou em meio à multidões – some sem deixar pistas para trás. Sua filha, então, através de e-mails, sessões com sua psicóloga, cartas e outros documentos, tenta descobrir para onde sua mãe foi e quais foram às razões de seu desaparecimento.

Doutor Sono

(Terror – 143 min)

Na infância, Danny Torrance conseguiu sobreviver a uma tentativa de homicídio por parte do pai, um escritor perturbado por espíritos malignos do Hotel Overlook. Danny cresceu e agora é um adulto traumatizado e alcoólatra. Sem residência fixa, ele se estabelece em uma pequena cidade, onde consegue um emprego no hospital local. Mas a paz de Danny está com os dias contados a partir de quando cria um vínculo telepático com Abra, uma menina com poderes tão fortes quantos aqueles que bloqueiam dentro de si.

Link Perdido

(Animação – 95 min)

Sir Lionel Frostse considera o melhor investigador de mitos e monstros do mundo. O problema é que nenhum dos seus colegas o leva a sério. Sua última chance para ganhar seu respeito é provar a existência de um ancestral primitivo do homem, conhecido como o link perdido.

Meu Amigo Fela

(Documentário – 94 min)

Uma nova perspectiva sobre o músico nigeriano Fela Kuti, a fim de contrapor a narrativa mais frequentemente retratada: como um excêntrico ídolo pop africano do gueto. No filme a complexidade da vida de Fela é desvendada através dos olho e conversas de seu amigo íntimo e biógrafo oficial, o africano-cubano Carlos Moore.

Parasita

(Suspense – 132 min)

Todos os quatro membros da família Ki-taek estão desempregados, porém uma obra do acaso faz com que o filho adolescente comece a dar aulas privadas de inglês à rica família Park. Fascinados com o estilo de vida luxuoso, os quatro bolam um plano para se infiltrar nos afazeres da casa burguesa. É o início de uma série de acontecimentos incontroláveis dos quais ninguém sairá ileso.

O Relatório

(Drama – 120 min)

Depois do estrondo político e social causado pelo 11 de setembro, os agentes especializados da CIA iniciaram uma força-tarefa de interrogatórios utilizando táticas avançadas na intenção de descobrir aqueles que estavam, de alguma forma, acobertando ou planejando o atentado.

Ventos da Liberdade

(Suspense – 126 min)

Verão de 1979, cidade de Thüringer, Alemanha Oriental. Duas famílias elaboram um plano maluco – eles estão desesperados para deixar o domínio socialista e encontrar o sonhado Ocidente e, para cruzar a fronteira, planejam usar um balão de ar quente desenvolvidos por eles mesmos. A poucos metros de distância do sonhado lado ocidental, eles buscam o balão ideal para alcançar o objetivo e fazem o primeiro teste – uma falha total. A polícia descobre o plano e passa a persegui-los como traidores. Desesperados para escapar da opressão e correndo contra o tempo, as duas famílias se unem para criar o projeto perfeito, sem serem pegos.

