A TV Globo anuncia nesta quarta-feira (12), durante sua programação, quem são os participantes famosos e anônimos do Big Brother Brasil 23. Os nomes dos brothers serão revelados a partir dos intervalos do programa “Encontro com a Patrícia Poeta”, por volta das 09h30, ao vivo, por Tadeu Schmidt, direto da casa do BBB 23.

VEJA TAMBÉM: Prêmio do BBB 23 será o maior da história do reality

Assim como nas edições anteriores, a casa será divida em grupo camarote, formada por cantores, atores, personalidades do esporte e influenciadores digitais, e grupo pipoca, por anônimos.

Vale lembrar que há quatro participantes na Casa do Vidro disputando duas vagas para entrar no programa.

Conheça todos os participantes do BBB 23

A lista será atualizada em tempo real.

Quando estreia o BBB 23

O Big Brother Brasil 23 começa na segunda-feira (16) depois da novela “Travessia”, por volta das 22h20.

Veja que incrível!