A cantora e atriz Cleo compareceu nesta quarta-feira, 16, ao 78º Distrito Policial, na região dos Jardins, em São Paulo, para registrar um Boletim de Ocorrência após ter sua conta no Instagram invadida por hackers. Segundo a defesa, mais de 600 mil pessoas acessaram um “link malicioso” postado na rede social da atriz. A investigação vai apurar o crime de invasão de dispositivo informático, previsto no artigo 154-A do Código Penal.

O advogado da atriz, Luiz Augusto Filizzola D’Urso, indicou que apura como a rede social da atriz foi invadida. “A ida de Cleo a Delegacia, para lavrar o Boletim de Ocorrência, foi decidida como medida imediata e necessária. Agora, pela investigação, iremos trabalhar para localizar, urgentemente, o criminoso que invadiu seu Instagram”, indicou o especialista em Direito Digital e Cibercrimes.

Após a invasão da conta de Cleo, foi feita uma postagem na rede social da atriz que anunciava a “doação” de mil celulares do iPhone XS. O aparelho custa, em média, R$ 8 mil.

O perfil ainda divulgou, na sessão de vídeos nos stories, que distribuiria dois mil aparelhos da Apple, mil notebooks da marca, novecentos Apple Watch’s e carros.

Após recuperar o controle de sua conta, a atriz postou vídeos, incentivando seus seguidores a trocarem suas senhas caso tivessem acessado o link postado em seu perfil.