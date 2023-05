Ana Vilela, cantora e compositora paranaense que ficou nacionalmente conhecida ao emprestar sua doce voz à canção, um grande sucesso de 2017, anunciou que abriu um perfil na plataforma de conteúdos adultos OnlyFans. A cantora de 23 anos divulgou a notícia nesta quarta-feira, 24, por meio de suas redes sociais. “E vamos de gorda e lésbica no OnlyFans também. F*se. A vida é trem bala, parceiro”, escreveu Ana, na legenda de uma foto em que aparece fazendo uma pose sensual e usando lingerie preta.

A cantora recebeu uma chuva de comentários de seus seguidores no Twitter, que apoiaram a novidade. “Arrasou”, escreveu o ex-BBB 20 Victor Hugo. “Que isso, hein. Então essa é a novinha do OnlyFans”, emendou Mai Purper. “Meu trem bala até descarrilou agora”, brincou a usuária Jasmine.

Ana Vilela também publicou a mesma foto no Instagram. “Entregou tudo”, escreveu um seguidor da artista, nos comentários da postagem. “Pelo amor de Deus, vai com calma que sou cardíaca”, brincou uma seguidora. “Nem tenho roupa para esse evento”, disse outro usuário.

