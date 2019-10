Noivo há um mês, Lucas Lucco será pai pela primeira vez. Segundo o Blog do Leo Dias, do Portal UOL, a noiva do cantor, Lorena Carvalho, está grávida de dois meses. Ainda segundo o colunista, a assessoria do sertanejo não confirmou a notícia. Entre idas e vindas, Lorena e Lucas estão juntos desde 2013.