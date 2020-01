A visita a museus é incentivada em todo o mundo nesta quarta-feira, 15, por meio do movimento e da hashtag #MuseumSelfieDay, criado em 2014 e que ocorre anualmente. As pessoas são encorajadas a irem a esses espaços culturais, tirarem uma foto de si dentro do local e compartilharem nas redes sociais para atrair mais visitantes.

No Estado de São Paulo, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa apoia a iniciativa e vai oferecer ingressos gratuitos a quem participar da ação. Somente nesta quarta-feira, quem quiser garantir entrada livre deve fazer uma foto dentro de qualquer museu de São Paulo, publicá-la no Instagram e marcar na imagem o perfil @culturasp.

Na legenda, a pessoa precisa escrever: “Minha próxima selfie será no…”, indicando qual outro museu gostaria de visitar. A hashtag #MuseumSelfieDay tem de acompanhar a publicação também. Os criadores das melhores fotos ganharão um par de ingressos para o museu escolhido.

Veja abaixo quais espaços culturais fazem parte da ação:

Capital

– Museu Catavento (@museucatavento)

– Museu da Imagem e do Som – MIS (@mis_sp)

– MIS Experience (@misexperience)

– Museu de Arte Sacra (@museuartesacra)

– Museu da Imigração (@museudaimigracao)

– Museu do Futebol (@museudofutebol)

– Museu Afro Brasil (@museuafrobrasil)

– Museu da Casa Brasileira (@mcb_org)

– Museu da Diversidade Sexual (@museudadiversidadesexual)

– Casa das Rosas (@casadasrosas)

– Casa Guilherme de Almeida (@casaguilhermedealmeida)

– Casa Mário de Andrade (@museucasamariodeandrade)

– Pinacoteca de São Paulo (@pinacotecasp)

– Memorial da Resistência (@memorialdaresistenciasp)

– Paço das Artes (@pacodasartes)

Interior e litoral

– Museu do Café (Santos) (@museudocafe)

– Museu Casa de Portinari (Brodowski) (@museucasadeportinari)

– Museu Felícia Leiner (Campos do Jordão) (@museufelicialeirner)

– Museu Índia Vanuíre (Tupã) (@museuindiavanuire)