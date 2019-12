A cachorra Bonita, de seis anos, recebeu uma homenagem de despedida dos funcionários do centro onde vivia. Bonita foi adotada após esperar quase dois anos, tornando-se o animal que estava há mais tempo no local.

Bonita foi adotada por Ray Kinz em 12 de dezembro deste ano. A página do abrigo onde ela vivia, a Sociedade para a Prevenção da Crueldade com Animais, publicou um vídeo no mesmo dia, que mostra como a despedida ocorreu.

Todos os funcionários do centro, localizado no condado de Niagara, em Nova York, formaram um corredor para se despedir de Bonita, jogando confete e aplaudindo a cachorra.

Em entrevista para o canal ABC, Ray Kinz, novo tutor de Bonita, explicou que decidiu adotar um novo animal após a morte do seu cachorro. “Eu perguntei qual cachorro estava lá há mais tempo e qual era o mais velho, e eles me mostraram Bonita”, comentou Kinz.

Kinz criou uma conta de Instagram para Bonita, em que posta diversas fotos da nova vida da cachorra.