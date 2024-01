Fernanda é o novo anjo do “BBB 24”. Agora, além de estar imune, ela poderá proteger outra pessoa de ir ao Paredão.

Com isso, Rodriguinho e Pitel viraram Monstros e terão de se vestir de cavaleiro e dragão. Assim, ambos terão de ir para uma torre e ficar de guarda no local até uma música parar.

A prova do Anjo consistia em girar uma roleta e fazer mais pontos para ganhar moedas. Participaram apenas Fernanda, Pitel, Wanessa, Luigi, Raquele e Matteus. A vencedora da primeira rodada foi Fernanda que conquistou três moedas.

Na segunda rodada, valendo duas moedas, o melhor foi Luigi. Na terceira rodada, quem fizesse mais pontos ganharia uma moeda. E quem levou a melhor e garantiu mais uma vaga na final foi Wanessa.

A última etapa foi a derradeira. Nela, havia cinco cofres e dentro de um deles estava a carta contemplada com o poder do Anjo. Quem tinha mais moedas garantia prioridade para abrir. Nanda teve mais sorte.

Além de imunidade e de imunizar um colega, ela também ganhou R$ 10 mil.

