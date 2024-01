“Fazendo acusações graves”, equipe de Davi se pronuncia após falas de Wanessa no BBB 24

Após Wanessa Camargo definir seu alvo em Davi no BBB 24, a equipe do participante se pronunciou nas redes sociais sobre os últimos posicionamentos da cantora.

A equipe do brother condenou a postura de Wanessa. “Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune”, reforçou no X (antigo Twitter).

Nesta madrugada, a cantora afirmou que sempre votará no rival. “Será que o povo está vendo esse negócio do Davi? Ele vai ser meu voto até… Eu não vou mudar. Eu vi maldade nele, ele é manipulador”, reclamou.

No programa, Davi chegou a reclamar do comportamento da famosa. Em papo com Isabelle, disse que ela o tratou “como bicho” ao falar que tinha medo de conversar com ele.

