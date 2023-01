Segunda-feira é dia de jogo da discórdia no BBB 23. Ou seja, é dia de torta -literalmente- de climão. E a dinâmica para os participantes foi formada por 3 grupos de 7 pessoas.

>>> Votação BBB 23: Cezar, Domitila e Gabriel estão no Paredão; Vote na enquete!

O jogo foi individual e os emparedados não puderam ser escolhidos. Os brothers tiveram que escolher seus alvos na casa e depois os não confiáveis do jogo. Na web, os internautas lembraram do jogo da discórdia do BBB 22 -o qual a cantora Maria foi expulsa por agressão- e comentaram o fato dos dummies estarem dando as tortas na cara.

CONFIRA AS TROCAS DE FARPAS MAIS POLÊMICAS:

OS ALVOS

Cara de Sapato foi o primeiro a jogar e escolheu Fred Nicácio como alvo: “Houve um desencontro de informações do que eu falei, ele viu… Me deixou um pouco chateado e constrangido.”

Bruno foi o segundo brother a jogar e escolheu Fred Nicácio. “De todos aqui, é o que eu tenho menos afinidade.”

Key Alves foi a terceira e escolheu Larissa. “Por ter me colocado no Paredão”, justificou a atleta.

Larissa foi a próxima e colocou Key Alves como seu alvo: “Pelo mesmo motivo, que a gente não tem essa proximidade.”

Bruna Griphao escolheu Marvvila. “Não posso colocar como alvo quem eu quero colocar, então tem que ser a Marvvila”, justificou a atriz.

Fred Nicácio escolheu Bruno. “Quando eu voltei do Paredão Falso, pude observar toda a casa. É muito nítido ver como o comportamento do Bruno é ácido e azedo. Faz comentários maliciosos”, explicou.

Domitila escolheu Bruna Griphao como seu alvo: “A forma mais honesta é dar alvo para você hoje. Você falou uma coisa para Amanda que tocou meu coração: quando uma mulher ganha, todas mulheres ganham. Mas hoje, de acordo com as circunstâncias, você é meu alvo.”

OS NÃO CONFIÁVEIS

Cara de Sapato escolheu Marvvila: “Não tenho como confiar porque estamos nos conhecendo ainda.”

Bruno escolheu Fred Nicácio: “Como ele tem afinidade com todos, a gente pode achar que ele está jogando em todos os lados”, justificou.

Key Alves escolheu MC Guimê: “Pela situação que ele falou que só confiaria em mim se visse um VT meu…”

Larissa escolheu Gabriel Tavares e citou grosserias que o brother já fez com ela: “A gente não tem tanta troca. Como pessoa, em si, seria ele.”

Bruna Griphao escolheu Domitila e o clima esquentou entre as duas: “A gente teve um probleminha antes da Prova do Líder porque eu a vetei. Na primeira chance do ao vivo, quando ela tem para falar dela, a primeira coisa que ela diz é: ‘Eu não estou aqui para fazer analogia a relacionamentos abusivos'” A modelo cresceu para cima da atriz e rebateu: “Nem sempre é sobre você, Bruna. Você não é o centro do universo.”

Fred Nicácio escolheu Cara de Sapato. “Presenciei uma conversa sua com a Amanda, era sobre jogo. E a Bruna chegou e vocês mudaram de assunto. Então eu vi isso e comentei no meu grupo e disse que eles estão com mini grupos dentro do grupo”, faz intriga entre Sapato e Griphao. Mas o lutador logo confrontou o médico: “Eu, de fato, não lembro de ter escondido nada de você, Bruninha. Tudo o que eu tenho para falar, eu falo. Acho justo todo mundo saber o que eu falei.”

Paula escolheu Tina como não confiável: “Eu não trato ninguém com grosseria e você foi grossa comigo. Grosseria comigo não cola, não tem vez. Não sou de dar ameaça, jogar piada…”

Ricardo escolheu Nicácio como não confiável. O biomédico citou um momento em que Nicácio pediu que Sarah mudasse de assunto ao perceber a chegada dele. Porém, logo que o programa acabou, o médico revelou que o assunto não tinha nada a ver com jogo, que eles mudaram de assunto, pois eles estavam falando sobre sexo. “Fala o que nem sabe o que está falando”, disse Fred, em meio a risadas debochadas, deixando Ricardo irritado.