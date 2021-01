O cantor e rapper Projota, 34, surpreendeu ao anunciar nas redes sociais que estaria na 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo). A publicação foi feita minutos antes de ele ser oficializado no programa e foi deletada pouco depois. O nome dele não aparecia na maior parte das listas de cotados para o programa.

Projota nasceu em São Paulo e, aos 9 anos, perdeu a mãe, que foi vítima de um AVC dois anos antes. “O mundo desmoronou na minha casa”, lembrou. “Não foi fácil, mas eu era muito feliz.”

Ele largou a faculdade faltando um semestre para terminar, pois teria que parar de cantar para trabalhar e estudar. Na época, ele já tinha começado a carreira nas batalhas de rimas e feito os primeiros shows na frente da própria casa. O pai o incentivou a continuar na música.

Atualmente, ele já lançou nove discos, dois DVDs e também começou recentemente um canal de games. Casado com a atriz Tâmara Contro, ele é pai da menina Marieva, que completa 1 ano em breve.

Ficar longe da menina, aliás, será a maior dificuldade dele no programa. “A minha família é o maior projeto da minha carreira”, avaliou. “Alegria que nenhum disco de ouro, show ou prêmio me trouxe.”

O cantor já se apresentou três vezes no BBB, inclusive na final do BBB 18. Como jogador, ele diz que será calculista, mas espera que a emoção não o atrapalhe.

A 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), vai ao ar na próxima segunda-feira (25) e promete ser “O Big dos Bigs”, reproduzindo a fórmula de sucesso da última edição, onde famosos foram convidados para fazer parte do Camarote, enquanto os anônimos eram intitulados como Pipoca. A campeã do BBB 20 foi a médica Thelma Assis, 36, integrante do time Pipoca.

Para essa nova edição, o BBB irá trazer novidades tanto na casa quanto no jogo. Os participantes terão um painel de caricaturas para poderem montar suas estratégias ao longo do programa e o líder receberá o poder do “Não”. O BBB 21 irá durar 100 dias e contará inicialmente com 14 participantes.