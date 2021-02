A cantora Karol Conká parece ter mudado da água para o vinho dentro do BBB 21 com relação ao sentimento com Lucas Penteado. Depois de entrar no confessionário para trocar o microfone, ela voltou ao jogo querendo voltar a ser amiga de seu desafeto e isso levantou suspeitas de internautas.

Depois de ela xingar o brother e expulsar o ator da mesa, a cantora entrou no quarto e convidou o ator para almoçar. Também aproveitou para pedir desculpas a ele pelo modo como o tratou na última semana.

Na noite anterior, Karol foi dura com ele quando teve de dizer quem seriam os canceladores da casa. Lucas ficou apenas calado e não quis se defender.

Nesta terça-feira (2), a equipe de Lucas disse que entraria com um processo contra ela. A equipe de Karol também pediu desculpas por toda a situação.

Nas redes sociais, muita gente achou estranha a mudança de postura de Karol. “Chamaram a Karol Conká no confessionário pra ‘trocar o microfone’, depois ela foi pedir desculpa pro Lucas. Globo, eu não nasci ontem, não”, disse um.

“Trocaram o personagem também”, ironizou outro. “Deram um puxão de orelha nela antes que cancelem o programa”, comentou um outro. “Mas foi melhor mesmo. Pelo menos diminui a perseguição e o jogo volta ao normal”, afirmou um outro.

“É uma tática, mas tem dedo da produção do BBB também. Muito estranho ela voltar do confessionário um amorzinho”, comentou mais uma seguidora.

Um outro seguidor foi mais incisivo. “Chamaram a Karol Conká no confessionário pra trocar o microfone, minutos depois estava puxando o saco e pedindo desculpas pro Lucas. Meu Deus, que canalhice desse programa em passar informações pra ela. Mais um motivo pra gente eliminar ela com 100% de rejeição.”

Procurada sobre o tema, a Globo não respondeu até a publicação deste texto.