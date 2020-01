O BBB 20 estreia em 21 de janeiro de 2020 e a Globo e o diretor Boninho já deram diversos detalhes sobre a 20ª edição do Big Brother Brasil.

Em comunicado, a emissora anunciou que o BBB 20 será uma “mistura de melhores momentos e novidades”, com “releituras da edições passadas”, a volta de uma “prova famosa que fez história” e líderes com “mais poderes do que nunca”.

A produção ainda deixa no ar a possibilidade de retorno do “quarto branco” e da “casa de vidro”, sem, porém, nenhuma confirmação.

O Big Brother Brasil 20 terá apresentação de Tiago Leifert e direção geral de Rodrigo Dourado.

Participantes do BBB 20

Os participantes do BBB 20 serão formados por “inscritos” e “convidados”.

Em novembro de 2019, alguns youtubers e influenciadores digitais como Felipe Castanhari e Carlinhos Maia usaram suas redes sociais para afirmar que teriam recebido supostas propostas para participar do reality show.

Boninho usou seu Twitter para ironizar os relatos: “Eu não fui convidado para o BBB 20, mas vou dizer para todo mundo que sim! Onde tem fumaça, não tem fogo!”

‘Novas formas de escapar do paredão’ no BBB 20

Ao longo dos anos, a eliminação do programa, inicialmente chamada de “berlinda” e, posteriormente, de “paredão”, teve diversos formatos. Houve paredões duplos, triplos e até um entre 14 participantes, no qual o que obteve a menor preferência do público saiu da casa.

Desta vez, a emissora promete “um paredão novo, que vai deixar todo mundo dividido nas decisões. Seu alvo pode virar seu inimigo em segundos”. A produção ainda cita que haverá “novas formas de escapar do paredão”, sem, porém, citar quais são elas.

As dicas de Boninho

Desde o meio do ano passado, Boninho usa suas redes sociais para dar ‘dicas’ aos fãs do BBB sobre como funcionará a 20ª edição do programa.

“50/50”, publicou o diretor em julho, em provável referência aos participantes. Por exemplo, com metade da casa composta por “convidados” e metade composta por “inscritos”.

Em novembro, Boninho questionou: “Você é pipoca ou camarote no BBB 20?”. Dias depois, publicou uma imagem escrito “20 +”, e ‘explicou’: “No BBB 20 idade conta! Conta chutar o balde, ser irreverente, não ter freio. refresh! Gente jovem reunida.”

Na sequência, mais dicas: “O BBB nunca foi e nunca será um grupo. Diversidade, tipos, gente de todo lugar. BBB 20, duas galeras, dois times, várias tribos.”

Em dezembro, Boninho citou uma estrutura presente em edições anteriores do Big Brother Brasil: “Saudades da casa de vidro! Numa edição de festa, acho que não pode faltar”.

Em 22 de dezembro, o diretor compartilhou uma imagem com a data de estreia do BBB 20, 21 de janeiro de 2020, com 18 cadeiras (o que poderia indicar a quantidade de participantes): seis amarelas, seis azuis, três rosas e três cinzas.

Na segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, Boninho escreveu: “Os escolhidos ainda não sabem quem são! Tá todo mundo na sua casinha e nossa equipe ainda de férias! Só a obra da casa que está praticamente terminada”.

Em charada mais recente, o diretor postou: “Muito se fala, nada é verdade. Também, nem tudo é mentira. Quer tentar adivinhar? O que tem atrás desse muro? O que é um muro do BBB? Quem vai, quem fica? É BBB 20!”