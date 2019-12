A animação Steven Universo Futuro chega no dia 28 de dezembro, às 20h, no Cartoon Network, com a exibição dos seis primeiros episódios. Depois de salvar o universo, agora Steven precisa resolver seus próprios problemas.

Criada pela escritora, compositora e animadora Rebecca Sugar, os últimos episódios da série serão exibidos no dia 4 de janeiro, e, no dia 11, será possível aproveitar uma maratona com todos os 10 capítulos.

E tem mais, no dia 21 de dezembro, o canal exibe Steven Universo – O Filme.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.