Anitta e Marília Mendonça, duas das maiores estrelas da música brasileira vão lançar uma música juntas. Segundo o colunista Leo Dias, do Portal UOL, as cantoras que estão no topo das playlists do Spotify divulgarão a música nova durante o Prêmio Multishow, no dia 29 de outubro. A parceria entre elas surgiu após Anitta convidar a sertaneja para gravar um pop com toques de funk e sofrência.