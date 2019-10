A tradicional rua iluminada da Família Moletta, no bairro Umbará, em Curitiba, vai brindar a chegada do Natal a partir de 23 de novembro. A rua fica aberta à visitação até 30 de dezembro todos os dias das 19h30 às 23h30. Os ingressos vão custar R$ 12 e idosos com mais de 60 anos pagam R$ 6. Crianças menores de 10 anos têm entrada gratuita.

+Leia também: Bazar Solidário vende produtos de marcas famosas com até 90% de desconto

A novidade deste ano é um mirante que será enfeitado pela família. A passarela fica no final da rua e dá acesso a mata que será iluminada. A rua conta ainda com o presépio, casa do Papai Noel e uma gruta. A praça de alimentação também está revitalizada para atender os visitantes, tudo com a magia das luzes de natal.

Na rua Nicola Pellanda, 5962, no Umbará, a decoração de Natal é tradição desde 1996. Cerca de 50 mil pessoas visitam a atração todos os anos.