Mais uma vez de um jeito diferente, Anitta mobilizou as cantoras Lexa, MC Rebecca e Luísa Sonza para um lançamento. De forma inédita, as quatro lançaram uma música em conjunto, que chegou com um clipe especial e foi assistida pela primeira vez num show feito em São Paulo nesta terça-feira (19). A música, Combatchy, foi pensada para valorizar a força das mulheres.

Anitta contou que a música não foi composta por ela, mas sim por alguns parceiros e que ela resolveu chamar as meninas por conta da representatividade que têm. “Fizeram essa canção por conta dessa festa Combatchy, que eu já costumo fazer. Quando me mandaram a música eu achei que tinha que ter um power do funk, por isso, chamei as meninas”, contou Anitta à Folha de São Paulo.

+Leia também: Geisy Arruda reclama de perder seguidores após postar foto de fetiche

A cantora disse ainda que todo o material foi pensado em conjunto entre as quatro artistas com um grupo de whatsapp que foi criado. Anitta disse que resolveu convidar Lexa, MC Rebecca e Luísa Sonza porque ainda não tinha cantado junto. “Mas admirava”, revelou. Veja o clipe:

Na noite desta terça-feira, as quatro cantoras se reuniram para a quarta edição da Festa Combatchy, no Espaço das Américas, em São Paulo, e o público que foi ao show teve a chance de assistir ao clipe em primeira mão. Logo depois, a música foi disponibilizada na internet e nesta quarta-feira (20) o clipe foi colocado no YouTube.

Segundo Anitta, o single Combatchy não vai ser um único projeto entre as quatro cantoras. A cantora contou que, até o fim do ano, outras músicas devem ser lançadas. Vale dizer que Anitta tem, ainda, um anúncio importante para fazer sobre sua carreira até o fim do ano. O que será?