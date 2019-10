Na semana passada, Ana Maria Braga atenção nas redes sociais ao abrir seu programa com uma das trilhas sonoras da série japonesa Naruto. Hoje, pelas mãos do desenhista e estudante de pedagogia João Luis Santos da Costa, 23, conhecido como Joaum, ela ‘virou’ uma das ninjas do desenho.

A apresentadora da TV Globo compartilhou o desenho nas redes sociais. “Amei!! Não sei quem fez porque recebi no celular, quem souber avisa!!”, escreveu no Twitter. Depois, quando encontrou o autor, escreveu: “Adorei!! Quanto talento, menino!”.

Na ilustração, Ana Maria aparece como uma ninja ao lado do papagaio Louro José. O desenho foi feito por João Luis e colorido por Marcelo José. Eles se conheceram através de grupos de ilustradores no Facebook.

Clique aqui

“Imaginei ela fazendo um Jutsu de Invocação”, explica João, que é fã de animações e quadrinhos japoneses (conhecidos como animes e mangás) e desenhista desde criança. Em Naruto, o Jutsu de Invocação é usado por alguns personagens para convocar animais gigantescos para batalhas – o próprio protagonista, Naruto, invoca o sapo Gamabunta, por exemplo.

“Tenho mania de fazer esses desenhos cômicos. Sempre gostei desses programas de TV, de cultura pop e da Ana Maria Braga”, explica João. “Tive a ideia de desenhá-la depois que ela abriu o programa com a música da 2ª temporada”.

Na terça-feira, 22, ela começou o Mais Você com a música Haruka Kanata, da banda Asian Kung-Fu Generation, abertura da 2ª temporada de Naruto. No dia, a apresentadora iria exibir uma reportagem especial sobre o Japão.

“Tem que pedir desculpa para a senhora de casa. O nosso sonoplasta às vezes se empolga um pouco demais”, brincou Louro José. “Forte, hein? O ‘bicho’ bate que bate forte”, complementou a loira.

João também viralizou na internet após desenhar o chef de cozinha Erick Jacquin, apresentador dos programas Masterchef Brasil e Pesadelo na Cozinha, ambos da Band. Ele ilustrou uma das cenas do reality, que mostra Jacquin discutindo com Fabio, dono do restaurante Pé de Fava, em momento que rendeu meme. O desenho também foi compartilhado pelo próprio chef.

Embora o ilustrador se aventure em desenhos desde criança, ele começou a estudar e a profissionalizar seus traços há cerca de quatro anos. “Às vezes, participo de concursos. Tenho vontade de trabalhar na área de mangá futuramente, mas, por enquanto, desenho só por hobbie”.