O jornalista Geraldo Luís está de volta ao comando do Balanço Geral, de São Paulo, nesta segunda-feira, 30, às 11h50. Além de apresentar o programa de notícias da Record TV, ele também será repórter. “Eu não aguento ficar só no estúdio. É igual prender passarinho, não tem como. Quando o factual exigir, e graças a Deus que essa sensibilidade fique sempre comigo, eu preciso ir para a rua, eu preciso ir para o povo. Primeiro, eu preciso ver gente; se eu vir só estúdio, eu piro”, disse o apresentador.

Ele já havia comandado o Balanço Geral entre 2007 e 2009 e, depois, entre 2010 e 2014. No último dia 19, a Record TV anunciou que Geraldo Luís seria o substituto de Reinaldo Gottino, que pediu demissão e foi contratado pela CNN Brasil.

O programa continua com a transmissão de notícias ao vivo, prestação de serviço, denúncias, casos curiosos e as fofocas das personalidades no quadro A Hora da Venenosa, com Fabíola Reipert, Renato Lombardi e a cobra Judite. A atração também contará com a colaboração do anão Marquinhos e da mulher dele, Juliana.

No Instagram, o apresentador publicou uma foto em que pede, na legenda, a torcida dos seguidores. “Espero vocês de braços abertos. Bom dia, meu povo querido. A vida é e sempre será feita de desafios e aprendizagem. Uma eterna escola. Torçam, orem por mim”, escreveu.

Com a ida de Geraldo Luís para o Balanço Geral, o programa Domingo Show, até então apresentado por ele, será agora comandado por Sabrina Sato. Mas a mudança ocorrerá apenas a partir de novembro. O Programa da Sabrina, trabalho mais recente da apresentadora na Record TV, chegou ao fim em março de 2019.