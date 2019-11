Conforme havíamos dito aqui na Tribuna do Paraná, a possibilidade existia, mas faltava a divulgação oficial. Não falta mais. A dupla Sandy & Junior anunciou, após a participação no programa do Faustão, neste domingo (3), que a turnê Nossa História, que comemora os 30 anos de carreira, vai ter DVD. Essa era a informação mais esperada pelos fãs desde quando os irmãos começaram a série de shows que percorreu o Brasil e passou até por dois países lá fora.

”Tem toda essa turnê com muitos registros, inclusive tem um outro registro que a gente esqueceu de falar no palco. A gente vai ter um DVD, dos dois shows de São Paulo que foram filmados. A gente ainda não sabe a data ao certo”, disse Sandy ao Gshow, logo após a participação da dupla no programa.

Segundo a cantora, embora ainda não tenha uma data certa, o lançamento deve ser entre o fim deste ano e o começo do ano que vem. “O que importa é que vocês vão ter como matar um pouquinho a saudade”, disse Sandy. “E a gente também. Bom pra todo mundo que gosta do nosso trabalho”, completou Junior.

Último programa juntos

O programa foi a última apresentação de Sandy & Junior como dupla na TV. Os irmãos, que cantaram Não Dá Pra Não Pensar, Inesquecível, Quando Você Passa (Turu-Turu), Desperdiçou e fecharam com Vamo Pulá, foram ovacionados com a palavra que mais ouviram também em 2007, quando fizeram os últimos shows em dupla: “inseparáveis”. Foi aí que Sandy aproveitou o momento para agradecer não só o público e ao apresentador, mas também a seu irmão. “Quero agradecer ao meu irmão que é minha dupla nesse momento de novo e agradecer por ele ter vivido comigo esse capítulo dessa nossa história”.

Sandy ainda aproveitou para deixar seu recado aos fãs e, claro, ao próprio Faustão. “Aproveitar essa última oportunidade, como dupla, na TV, para agradecer muito a você [Faustão] por nos receber aqui com tanto carinho e com tanta verdade no olhar. Quero agradecer a vocês [fãs] por tanto amor que nos deram esse ano. Eu nem sabia que cabia tanto amor. Muito Obrigada!”.

Presentão pros fãs!

Desde que a dupla começou a série de shows pelo Brasil, o que mais os fãs pediam era que esse retorno pontual fosse eternizado num DVD. Entre os fãs, até mesmo um abaixo-assinado foi criado, pedindo que a dupla pensasse nessa possibilidade. Apesar de estarem sempre filmando tudo e terem até mesmo incluído isso no ingresso, durante a passagem por Curitiba, no dia 31 de agosto, a dupla destacou que ainda não sabia o que vai ser. “Nós realmente estamos documentando tudo. Só não sabemos o que vamos fazer com isso ainda”, disse Sandy.

Junior Lima, que disse estar segurando a ansiedade a todo o momento, disse que a dupla não imaginava que a turnê teria a dimensão que teve. “Já percebemos que nós não somos muito bons em adivinhar, porque a gente achava que a ‘tour’ ia ter um décimo do tamanho que ela tomou, das proporções, então estamos realmente vivendo uma coisa de cada vez. O que a gente sabe é que vamos voltar para as nossas carreiras após o término”.

Além da conquista histórica de se apresentarem sempre com casa cheia e todo o saudosismo provocado pela turnê, Sandy & Junior também conseguiram algo que eles jamais imaginaram: lotaram, com ingressos esgotados, quatro Allianz Parque, onde fizeram dois shows em agosto e outros dois em outubro, num total, nestes quatro dias, de um público de 182 mil pessoas.

Ao todo, a turnê Nossa História teve um público aproximado de 600 mil pessoas, somando todas as cidades que receberam os shows. Em Curitiba, por exemplo, foi um show histórico para 30 mil pessoas na Pedreira Paulo Leminski e a turnê Nossa História foi até para o exterior, com shows em Nova York e em Portugal.

Último show

Com ingressos esgotados, o último show da dupla, no Rio de Janeiro, no próximo dia 9 de novembro, vai ter algumas atrações diferentes do que o resto das apresentações dos irmãos pelo Brasil (e fora dele). Sandy anunciou, no Faustão, que o último show da dupla, no Parque Olímpico, vai ter abertura da banda Melim. “A partir das 19h teremos a banda Melim e na sequência o nosso show. Depois, tem um bloquinho com músicas nossas. Preparem-se para chegar cedo e sair tarde”, disseram os irmãos.